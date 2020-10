Høyesterett i USA: Vil sette personlige meninger til side

Trumps valg for høyesterett, Amy Coney Barrett, sier hun vil bli styrt av hva loven sier, og ikke hva hennes personlige meninger er, hvis hun skulle bli valgt til høyesterett i USA.

En firedagers høring av Barrett i justiskomiteen starter på mandag i Senatet. Høringen er et stort steg mot votering, som republikanerne håper å få unnagjort innen utgangen av oktober, skriver Reuters.

– Det loven krever

I et forberedelsesnotat hun offentliggjorde søndag, skriver Barrett at hun som dommer søker å «oppnå det resultatet loven krever, uansett hva jeg måtte ønske.»

– Når jeg skriver referat etter en sak, leser jeg hvert ord fra den tapende parts referat. Jeg spør meg selv hvordan ville jeg sett på avgjørelsen hvis et av barna mine var den parten jeg dømte imot, skriver Barrett.

Barrett som er 48 år, sier også at at hun vil se på det som en ære for livet å tjene sammen de nåværende åtte høyesterettsdommerne.