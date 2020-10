Meksikansk general siktet for hvitvasking og narkotikasmugling

ARRESTERT: Salvador Cienfuegos. Her fra markeringen av 105-årsjubileet for president Francisco Maderos lojalitetsmarsj i Chapultepec Park i Mexico City i 2018.

ARRESTERT: Salvador Cienfuegos. Her fra markeringen av 105-årsjubileet for president Francisco Maderos lojalitetsmarsj i Chapultepec Park i Mexico City i 2018. Foto: Bloomberg

Mexicos tidligere forsvarsminister, Salvador Cienfuegos, ble tirsdag satt i varetekt uten kausjon i USA. En amerikansk domstol har beordret at 72-åringen skal bli sendt til New York for å stilles for retten, etter at han ble arrestert på flyplassen i Los Angeles i forrige uke.

Beskyttet kartell

Cienfuegos er tiltalt i en føderal domstol i New York for fire tilfeller av narkotikasmugling og hvitvasking av penger. Påtalemyndighetene sier at han tok bestikkelser mot å beskytte medlemmer av narkotikakartell, ved blant annet å advarte dem om amerikanske etterforskninger.

Cienfuegos blir også beskyldt for å ha brukt embetet sitt for å beskytte H-2-kartellet, et gren av Beltran-Leyva-kartellet, styre militære operasjoner mot rivaliserende gjenger og hjelpe til med sjøtransport for forsendelse av narkotika inkludert heroin, kokain, metamfetamin og marihuana, skriver Reuters.

Den tidligere forsvarsministeren har ennå ikke tatt stilling til anklagene.

Gudfaren

Arrestasjonen av Cienfuegos – som gikk under kallenavnet «El Padrino», «Gudfaren» på norsk – er første gang en tidligere meksikansk forsvarsminister er tiltalt og arrestert.

Cienfuegos, som er en pensjonert general fra hæren, var forsvarsminister i regjeringen til president Enrique Pena Nieto fra 2012 til 2018. Flere av Pena Nietos medhjelpere og partimedlemmer er blitt anklaget for korrupsjon i ettertid.

Cienfuegos har ikke tidligere vært under mistanke i Mexico. Landets væpnede styrker har generelt blitt oppfattet som mindre utsatt for korrupsjon enn politiet, og Cienfuegos «fall» er således ekstra flaut for den en gang høyt tiltrodde institusjonen.

Genaro Garcia Luna, tidligere sikkerhetsminister under president Felipe Calderon i Mexico, har også erkjent straffskyld i USA for anklager om å ha akseptert bestikkelser fra Joaquin «El Chapo» Guzmans Sinaloa-kartell.