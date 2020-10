Kina innfører sanksjoner mot amerikanske selskaper etter våpensalg til Taiwan

ØKT SPENNING: Soldater skyter et anti-tank missil fra et Javelin Weapon System utviklet av Lockheed Martin og Raytheon Technologies under den årlige Han Kuang-øvelsen på Taiwan.

Kina innfører sanksjoner mot Lockheed Martin, Boeing Defense og Raytheon, etter at det amerikanske utenriksdepartementet godkjente potensielle salg av tre våpensystemer til Taiwan. Våpensalget skal ha inkludert sensorer, missiler og artilleri, som skal ha hatt en samlet verdi på 1,8 milliarder dollar, opplyste Pentagon om i forrige uke.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet sier mandag at Kina fordømmer sterkt salg av våpen til Taiwan, og at de vil innføre sanksjoner mot amerikanske selskaper som deltar i Washingtons våpensalg til Taiwan. Hva disse sanksjonene innebærer blir det imidlertid ikke opplyst om, ifølge Reuters.

– Oppført seg dårlig

– For å ivareta våre nasjonale interesser, bestemte Kina seg for å ta nødvendige tiltak og ilegge sanksjoner mot amerikanske selskaper som Lockheed Martin, Boeing Defense og Raytheon, og de enkeltpersoner og selskaper som oppførte seg dårlig i løpet av våpensalget, sier talsmannen for det kinesiske utenriksdepartementet.

Ifølge Reuters har Kina også tidligere innført sanksjoner mot amerikanske selskaper for våpensalg til Taiwan, blant annet Lockheed Martin. Men det er fortsatt uklart hva slags sanksjoner det er snakk om.

Boeing sier i en uttalelse at selskapets samarbeid med kinesisk luftfart har langsiktige fordeler, og at Boeing fortsatt er forpliktet til det.