Portugal i krise – flagget på halv stang

HELSE: Mandag var det nasjonal sørgedag for å minnes de som har dødd av Covid-19. Foto: Dreamstime

– Vi foreslår å erklære krisetilstand for preventive formål, for å unngå at det oppstår juridisk usikkerhet, sier Costa.

Portugal innfører nye coronarestriksjoner i størsteparten av landet onsdag. Tiltakene innebærer blant annet pålegg om hjemmekontor for alle som kan, og og det innføres en «borgerplikt» om å holde seg hjemme mest mulig. Skolene holdes foreløpig åpne.

Mandag holdt landet en nasjonal sørgedag for å minnes de som har dødd med coronaviruset. Dagen ble innledet med et minutts stillhet i en seremoni utenfor presidentpalasset i hovedstaden Lisboa. Det portugisiske flagget vaiet på halv stang.

Med drøyt 2.500 dødsfall og 144.000 bekreftede koronatilfeller har Portugal likevel sluppet fra pandemien langt lettere enn nabolandet Spania. (©NTB)