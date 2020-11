Beslagla falsk Viagra og merkeklær for 33 millioner kroner

På havnen i California gjorde denne uken amerikanske tollmyndigheter beslag av mer enn 31.000 falske varer fra en containerforsendelse fra Kina. Containeren inneholdt alt fra falske Gucci-slipperser til uekte kosmetikkvarer, og tollerne anslår at verdien på beslaget er over 3,5 millioner dollar, som tilsvarer rundt 33 millioner kroner, melder The Maritime Executive.

Tollerne fant også 25.000 falske Viagra-piller, som de antar ville ha blitt solgt svart på nett, i tillegg til merkeklær fra Louis Vuitton og Versace.

«Forfalskninger skader ikke bare den amerikanske økonomien, men kan også være svært farlige for konsumentene», uttaler Carlos C. Martel, CBP Director of Field Operations i Los Angeles, til nettstedet.

I 2019 beslagla CBP (Customs and Border Protection) 27.599 containerforsendelser med en estimert verdi på rundt 1,5 milliarder dollar. Det var en økning fra 2018 da anslaget lå på rundt 1,4 milliarder dollar.