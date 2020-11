Trump må nesten vinne Florida for å vinne valget

Florida er relativt raske til å telle opp, og resultatet i den viktige vippestaten kan være klart få timer etter at valglokalene stenger.

Dersom Biden vinner Florida, må Trump vinne nesten alle årets ti-tolv vippestater han vant sist, for å vinne valget. Bare Michigan og Wisconsin med 16 valgmenn kan han klare seg uten, eller stater med tilsvarende antall valgmenn.

Om Biden taper Florida, er ikke det like avgjørende for ham.

Biden trenger bare tre

Han blir uansett president om han vinner de tre statene Trump uventet tok fra Clinton i Midtvesten – Michigan, Wisconsin og Pennsylvania – så lenge han holder på alle dem Clinton vant.

Da kan Trump vinne alle de øvrige vippestatene han vant sist, blant dem både Florida, Ohio, Iowa, Arizona, Georgia og Texas, uten å nå opp til de 270 valgmennene som kreves.

Om Biden vinner Florida, er det også et signal om at det går bra for ham også i flere andre delstater, og at det kan gå mot et valgskred for Demokratene.

Pennsylvania kan avgjøre

Men om Biden bare klarer å legge Michigan og Wisconsin til dem Clinton vant sist, og Trump samtidig vinner Florida, blir Pennsylvania avgjørende.

Og siden Pennsylvania ikke starter opptellingen av forhåndsstemmer før valgdagen, kan det gå flere dager før valget der er klart.

Da frykter mange at den situasjonen oppstår at Trump erklærer seg som vinner og forsøker å stanse opptellingen i Pennsylvania mens han leder, før forhåndsstemmene er opptalt.

Et usikkerhetsmoment i denne analysen, er at to stater Clinton vant i 2106, Nevada og Minnesota, nå også regnes som vippestater. Om Trump skulle vinne dem, klarer han seg selv om han taper et par av de andre.

Ved uavgjort

En helt spesiell situasjon oppstår om Trump vinner Minnesota i tillegg til alle sine andre minus de tre i Midtvesten, mens Biden holder på Nevada og vinner de tre i Midtvesten. Da blir det uavgjort med 269 mot 269 valgmenn, og valget går til Kongressen.

Mens visepresident da velges av Senatet, er det Representantenes hus som velger presidenten. Da har hver stat én stemme, og hvem de stemmer for, avgjøres av hvilket parti som har flertall i hver stats delegasjon. For tiden har republikanerne flertall i 26 stater, demokratene i 23 og det er likt i Pennsylvania.

Det er den nye Kongressen som velges 3. november og tiltrer 3. januar, som får ansvaret. Derfor er et lite omtalt sidespor i årets valg Demokratenes innsats for å vinne nok nye mandater i et par-tre delstater til å få flertall blant statene.