Kreml avviser at Putin vil gå av

AVVISER: Kreml avviste fredag kategorisk at president Vladimir Putin (68) planlegger å gå av på neste år.

AVVISER: Kreml avviste fredag kategorisk at president Vladimir Putin (68) planlegger å gå av på neste år. Foto: Dreamstime

Ryktet ble omtalt i den britiske tabloidavisen The Sun, der det het at Putin skulle gå av tidlig neste år på grunn av Parkinsons sykdom. Avisen brukte et nylig videoopptak der Putin skjelver, som bevis på den angivelige diagnosen.

Kreml avviste fredag påstanden kategorisk.

– Dette er fullstendig tull. Alt står bra til med presidenten, sa hans talsmann Dmitrij Peskov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Ryktet dukket opp i forbindelse med at russiske folkevalgte torsdag presenterte et lovutkast i underhuset. Forslaget har til hensikt å styrke russiske presidenters immunitet etter at de går av.

– Den russiske føderasjonens president beholder immunitet etter å ha avsluttet sitt embete, heter det i lovutkastet.

– Han kan ikke holdes kriminelt eller administrativt ansvarlig og kan ikke anholdes, pågripes eller være gjenstand for razzia eller avhør, heter det videre.

68 år gamle Putin har vært president og statsminister i to tiår og er dermed den som har sittet lengst med makten i Russland og tidligere Sovjetunionen siden Josef Stalin.

(©NTB)