Far og sønn ble stoppet på motorveien - politiet gjorde millionbeslag

BESLAG: Irsk politi gjorde et større kontantbeslag vest for Irland denne uken. Foto: Bloomberg

En far og sønn fra Dublin sitter i varetekt etter at Irsk politi stoppet dem på en kjøretur vest for Dublin denne uken. I bilen fant etterforskerne 200.000 euro, som tilsvarer rundt to millioner norske kroner, ifølge Sunday World.

Duen fra den irske hovedstaden er kjent av politiet og skal være en del av et stort nettverk av organisert kriminalitet og er blant annet linket til en av Dublins mest notoriske dopgjenger. Politiet opplyser at de to har vært spanet på over lengre tid.

«Som en del av en pågående etterforskning rettet mot alvorlig kriminell aktivitet, stoppet Garda National Drugs and Organised Crime Bureau et kjøretøy torsdag denne uken. Når bilen ble gjennomsøkt fant etterforskerne 200.000 euro i kontanter», opplyser en talskvinne fra politiet, til den irske avisen.

Talskvinnen la til at de to mennene på henholdsvis 24 og 47 år er arrestert for brudd hvitvasking-loven.