Kilder: Trump kan erkjenne nederlag hvis han ikke når fram i rettsvesenet

De ikke navngitte kildene sier han i så fall også vil bidra til en fredelig maktoverføring.

Nyhetsbyrået AP melder at noen av Trumps medarbeidere og støttespillere har oppfordret ham til å erkjenne nederlag. De har angivelig rådet ham til å holde en tale om dette i løpet av den kommende uken.

Trumps svigersønn Jared Kushner er en av dem som skal ha bedt ham om å akseptere valgutfallet, selv om presidenten er svært kritisk til hvordan valget ble gjennomført. Kushner skal ha fortalt flere han kjenner om sin oppfordring til Trump.

Lite konkret

Samtidig mener andre i kretsen rundt Trump at han bør fortsette kampen for å få omgjort valgresultatene i flere delstater. Trumps sønner og hans advokat Rudy Giuliani befinner seg i denne leiren, ifølge AP.

Giuliani har angivelig lovet Trump å framskaffe bevis for valgfusk. Men foreløpig har han lite konkret å vise til. Trumps valgkampstab har så langt hatt lite suksess i rettsvesenet i etterkant av valget.

Lørdag innkalte Giuliani amerikanske medier til en ny utendørs pressekonferanse, men heller ikke her ble det lagt fram konkrete bevis for valgfusk.

I stedet fikk valget av sted for pressekonferansen en viss oppmerksomhet. Den ble holdt på parkeringsplassen til et gartnerfirma i Philadelphia ved siden av en sexbutikk.

– Vil skape inntrykk

En del av kildene som AP har snakket med, trodde Trump i løpet av helgen ville legge en plan for veien videre.

Den vil temmelig sikkert omfatte flere søksmål og rettsprosesser. Men noen av kildene tror rettstvistene dreier seg mest om å skape et inntrykk av å kjempe videre.

Etter at Biden lørdag var blitt erklært som seierherre av en rekke amerikanske medier, leverte Trumps valgkampstab inn et nytt søksmål.

Denne gangen forsøkte de seg i delstaten Arizona. Trump-medarbeiderne og Det republikanske partiet krever at et stort antall stemmesedler må gjennomgås på nytt manuelt.

Årsaken er en påstand om at noen stemmesedler ble behandlet feil av valgmedarbeidere.

– Mediene har ikke myndighet til å avgjøre utfallet av amerikanske valg, understreker Trumps advokat Jenna Ellis i en kronikk på nettsidene til Fox News.

Bakgrunnen for at Biden er utpekt som valgvinner, er en rekke mediers vurdering om at Trump ikke lenger har mulighet til å ta ham igjen i opptellingen av stemmene.

