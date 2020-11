SNART OVER TIDEN: Michel Barnier leder Brexit-forhandlingene for EU.

Kilder på begge sider sier nå at det er sannsynlig at forhandlingene mellom Storbritannia og EU vil gå utover fristen som er satt til midten av november. Det forventes at samtalene vil vare hvert fall ut denne uken, skriver Reuters.

Det er imidlertid ventet at man har kommet til en slags enighet i neste uke, med mindre samtalene kollapser eller det er gjennombrudd i samtalene på et tidligere stadium.