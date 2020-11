Mener Storbritannia må få opp farten

Canadas statsminister Justin Trudeau tror det er kommet på plass en handelsavtale mellom Storbritannia og Canada innen utgangen av året.

– Storbritannia har ikke vært nødt til å forhandle om handelsavtaler de seneste tiårene, så det er et spørsmål hvorvidt de har bredden i regjeringen for å komme videre, sa Trudeau på en nettkonferanse som ble arrangert av Financial Times.

Den kanadiske statsministeren sier videre at det er opp til Storbritannia å få dette i havn, da Canada er veldig klare for en handelsavtale, skriver Reuters.

– For Canada er det veldig enkelt. Vi er her, vi vil gjerne gjøre det, så jeg håper om at det kommer til å bli gjort. Men det er virkelig opp til den britiske regjeringen, sier Trudeau, som representerer Canadas Liberale Parti.