Planlegger for en ny periode

Festen er ikke over, det er kake igjen, ser ut til å være mantraet i Trumps administrasjon. Den avtroppende presidentens handelsrådgiver, Peter Navarro, opplyser nemlig at planleggingen av en ny Trump-periode er i gang for fullt.

– Vi fortsetter arbeidet i Det hvite hus under antakelsen om at det vil være en andre Trump-periode, sier Navarro.

Trump har ennå ikke erkjent valgnederlag, til tross for at alle store nyhetsmedier har utropt Joe Biden til vinner. Biden har også fått gratulasjoner fra de fleste av verdens land.

Vil vise seg offentlig?

USAs president Donald Trump besøker kanskje en demonstrasjon organisert av hans tilhengere i Washington.

Demonstrasjonen samler ulike grupper som støtter opp om hans ubegrunnede anklager om storstilt valgfusk.

– Det varmer hjertet å se den enorme støtten der ute, særlig de spontane demonstrasjonene som dukker opp i hele landet, deriblant en stor en i D.C. Jeg kommer kanskje innom og sier hei, skriver Trump på Twitter. (©NTB)