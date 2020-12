Saudi-Arabia frykter nye tider under Biden

FRYKT: Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, frykter at landets forhold til USA vil bli forverret når Joe Biden overtar som president.

Det hersker en uro mellom to rike verdensmakter i form av Saudi-Arabia på den ene siden, og USA på den andre.

Joe Biden kom i valgkampen flere ganger med krass kritikk av Saudi-Arabia og har stilt spørsmål ved om USA er tjent med å slutte helhjertet opp om det erkekonservative, sunnimuslimske kongedømmet.

Den påtroppende presidenten nå ønsker nå å ta opp forholdet med landet til ny vurdering, ifølge Tony Blinken, som er nominert til posten som utenriksminister, «for å sikre at det fremmer våre interesser og er i tråd med våre verdier».

At Biden samtidig tar til orde for dialog med Saudi-Arabias erkefiende Iran og ønsker å gjenopplive atomavtalen med landet, blir sett på med stor uro i Riyadh.

Enda større er uroen i Jerusalem, der statsminister Benjamin Netanyahu også har kunnet nyte godt av president Donald Trumps uforbeholdne støtte de siste fire årene.

Rause løfter

Trump lyktes med sin såkalte fredsplan å slå en kile inn mellom palestinerne og tre av araberstatene – De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan.

De tre landene har nå vendt ryggen til den arabiske fredsplanen fra 2002, som legger opp til full arabisk anerkjennelse av Israel den dagen landet trekker seg ut av de palestinske områdene som ble okkupert i 1967.

Helomvendingen skjedde mot rause løfter om våpensalg og annen bistand fra USA, som også har jobbet iherdig for å få mektige Saudi-Arabia med på en tilsvarende avtale.

Trenger gode kort

Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, fikk imidlertid alt i 2018 løfte om kjøp av våpen for 100 milliarder kroner fra USA, og han har til Trumps og Netanyahus store frustrasjon ikke villet inngå noen avtale med Israel om normalisering.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har de siste ukene jobbet iherdig i kulissene for å overtale ham, men uten å lykkes.

Ifølge Wall Street Journal holder Mohammed bin Salman igjen for å ha gode kort på hånden overfor Joe Biden.

Hemmelig møte

Tidligere i måneden fløy Netanyahu ifølge israelske medier til Saudi-Arabia, der han hadde et topphemmelig møte med kronprinsen. Det skjedde samtidig med at Pompeo var i landet.

Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan nektet i ettertid for at møtet hadde funnet sted, men ble ikke trodd.

Både israelske og amerikanske medier meldte at Pompeo og Netanyahu returnerte tomhendt fra besøket, uten å ha fått nye løfter fra Mohammed bin Salman.

Ifølge amerikanske tjenestemenn og saudiarabiske rådgivere har valgutfallet i USA gjort kronprinsen lite lysten på å skjenke Trump en seier på tampen, skriver Wall Street Journal.

Vil blidgjøre Biden

Mohammed bin Salman håper ifølge avisens kilder i stedet å kunne blidgjøre Biden, som er kritisk til menneskerettssituasjonen i Saudi-Arabia.

Også i Kongressen er skepsisen til Saudi-Arabia stor, og senest i juli i år forsøkte Representantenes hus å blokkere Trumps våpensalg til landet.

– Saudi-Arabia forsøker nå å finne ut hvordan de best kan utnytte dette for å reparere forholdet til Washington og skape godvilje hos Biden og Kongressen, sier en amerikansk tjenestemann til WSJ.

Kongen uenig

Selv om kronprins Mohammed bin Salman er Saudi-Arabias sitter med makten, har fortsatt faren, den 84 år gamle kong Salman, et ord med i laget. Han utelukket senest i september normalisering med Israel før palestinerne får sin egen stat.

USA har imidlertid ikke gitt opp håpet, og i helgen sendte Trump svigersønnen Jared Kushner på nytt til Saudi-Arabia for å møte kronprinsen.

Pompeo sa i et intervju med Fox News at han forventer «ytterligere framgang» i normaliseringsprosessen mellom Saudi-Arabia og Israel.

– Men om det skjer i løpet av de neste 30 dagene, 60 dagene eller seks månedene, er vanskelig å vite, sa han.

Overrasket ikke

Avtalen om normalisering mellom Israel og De forente arabiske emirater og Bahrain i august, ble presentert som et stort gjennombrudd, men overrasket ikke alle.

Israelske kommentatorer påpekte at landet etablerte diplomatisk representasjon i Emiratene alt i 2015, og ifølge den israelske journalisten og forfatteren Yossi Melman har israelsk etterretning samarbeidet med landets etterretningstjenester helt siden 1970-tallet.

Lille Bahrain, der den sunnimuslimske kongefamilien styrer med hard hånd over landets sjiamuslimske flertall, huser USAs største flåtebase i regionen. Heller ikke deres støtte til USAs plan kom derfor helt overraskende.

Oppmykning

Selv om Saudi-Arabia fortsatt holder igjen, har Mohammed bin Salman tydelig signalisert at han gjerne vil samarbeide med Israel, ikke minst for å begrense Irans innflytelse i regionen.

I februar fikk Riyadh for første gang besøk av en israelsk rabbiner, og de statlige mediene var alt annet enn kritiske.

Saudiarabiske skolebøker, som en gang omtalte jøder og andre ikke-muslimer som «svin» og «aper», blir nå revidert, også dette på ordre fra kronprinsen.

– De innser nå hvilken viktig rolle Israel spiller i regionen, sier den amerikanske rabbineren Marc Schneier til AFP. Han har gode kontakter på høyt nivå i Saudi-Arabia.

Trenger investeringer

En erkjennelse av at verdens etterspørsel etter olje før eller siden vil synke, og at Saudi-Arabias økonomi er svært sårbar og vil bli hardt rammet, er sterkt medvirkende til ønsket om tilnærming, tror Schneier.

Kronprins Mohamed bin Salmans store økonomiske plan «Visjon 2030» skal gi oljelandet nye bein å stå på, men det autoritære regimet sliter med å lokke til seg utenlandske investorer.

– For et par år siden ble jeg fortalt at kongedømmet ser på Israel som en integrert del av sin økonomiske plan, forteller Schneier.

Mohamed bin Salman vet imidlertid at han må trå svært varsomt. Reaksjonene i araberverdenen kan bli svært sterke og drive enda flere over i Irans favn dersom han ofrer palestinerne på økonomiens alter.

