Danmark stenger ned ytterligere

TV 2 baserer saken på anonyme kilder, og nyheten kommer i forkant av at danske politikere møtes for å diskutere krisen senere torsdag.

For få dager siden besluttet regjeringen å innføre strengere restriksjoner i 38 kommuner, mange av dem i København og omegn. Der ble skoleelever fra femte trinn og oppover sendt hjem, mens restauranter, barer, teatre og treningssentre er blant stedene der dørene må stenges.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange nye kommuner som blir stengt ned, men ifølge TV 2 er det rundt 30. Ordførerne er blitt innkalt til en orientering klokken 12.30.

I Danmark ble det registrert nok en smittetopp onsdag, 2.558 nye smittetilfeller og tre nye dødsfall.

Rekordsmitte i Tyskland

I Tyskland er det registrert rekordhøye 23.679 nye smittetilfeller det siste døgnet, og samtidig har landet rundet 20.000 koronarelaterte dødsfall.

– De stigende tallene er bekymringsfulle, sier Lothar Wieler, sjefen ved det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI).

Det siste døgnet er det registrert 440 nye koronadødsfall, noe som bringer det samlede dødstallet opp til 20.372. Landet har nå registrert over 1,2 millioner smittetilfeller.

Wieler advarer om at smitteveksten kan bli eksponentiell etter at tallene har flatet ut i noen uker. At veksten er eksponentiell betyr at økningen ikke er jevn, men at stigningen stadig blir kraftigere.

Statsminister Angela Merkel sier at hardere restriksjoner er nødvendig for å få stanset smittespredningen.

– Hvis vi fram mot jul har for mange folk i omgangskretsen, og det ender med å bli den siste julen med besteforeldrene, så gir det ikke mening. Det er ikke noe vi bør gjøre, sier Merkel.

