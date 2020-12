Brexit-floken – dette krangler de om

Disse sakene har ridd forhandlingene som en mare siden start, og alle er tett knyttet til suverenitet. Det var ett av hovedargumentene for brexit og er nærmest blitt et mantra for regjeringen siden.

Konkurranseregler

For å kunne konkurrere i samme marked er det viktig at konkurransen skjer på like vilkår. Det er sentralt i alle frihandelsavtaler.

EU vil at britene skal holde seg nær unionens regler om ansattes rettigheter, miljøkrav og statsstøtte. Britene er på sin side opptatt av at nettopp det å være bundet av felles regler var noe av det de ville bort fra.

Fra EU-hold er frykter man at Storbritannia over tid vil utvikle andre regler som kan gi dem et – i EUs øyne urettferdig – konkurransefortrinn.

Fiske

Britene vil ha full kontroll over hvem som fisker i deres farvann. EU vil ha omfattende tilgang og krever mer enn det Storbritannia mener er rimelig.

Dersom de ikke blir enige om en avtale, er det i første omgang fiskere fra Frankrike og andre EU-land som vil merke det, når de ikke lenger får fiske i britisk hav. Samtidig vil britene få begrenset ulikhet til å selge fisken i landets viktigste eksportmarked, EU.

Fiske utgjør bare 0,12 prosent av bruttonasjonalprodukt i Storbritannia og mindre enn 0,1 prosent av sysselsetting. Saken er likevel politisk viktig og en tung symbolsak.

Håndheving

Dette handler om hvordan en eventuell handelsavtale skal håndheves, ikke minst hvordan konflikter skal løses og eventuelle sanksjoner iverksettes.

EU insisterer på at EU-domstolen skal ha en rolle, noe som er et åpenbart problem for britene. Som ikke-medlemmer, vil de ikke lenger være en del av domstolen. EU vil også ha muligheten til å reagere raskt dersom de mener Storbritannia bryter avtalen.

Det siste er ikke blitt mindre aktuelt etter at Boris Johnsons regjering i høst fremmet et lovforslag som brøt med den forrige brexitavtalen, utmeldingsavtalen fra sist vinter.

Lovforslaget ble nylig trukket, men tilliten mellom partene hadde likevel fått seg en skikkelig skramme. EU vil derfor ha en solid mekanisme for konflikthåndtering som kan motstå nye overraskelser og trusler om å bryte folkrettslige forpliktelser.

