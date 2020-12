USAs sentralbank holder renten uendret

USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), presenterte onsdag rentebeslutning og utsikter for økonomien. Renten holdes som ventet uendret i intervallet 0–0,25 prosent.

Det var på forhånd ventet en uendret styringsrente.

Fed meldte også at banken vil fortsette kjøpene av verdipapirer til økonomien er tilbake for fullt. Fed vil fortsette å kjøpe obligasjoner for minst 120 milliarder dollar hver måned fremover inntil det har blitt gjort betydelige fremskritt i retning av sentralbankens mål for maksimal sysselsetting og prisstabilitet.

«Covid-19-pandemien forårsaker enorme menneskelige og økonomiske kostnader over hele USA og i hele verden», skriver sentralbanken i en pressemelding.

«Veien videre vil avhenge betydelig av forløpet til viruset. Den pågående folkehelsekrisen vil fortsette å avveie økonomisk aktivitet, sysselsetting og inflasjon på kort sikt, og utgjør en betydelig risiko for de økonomiske utsiktene på mellomlang sikt».