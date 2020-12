Gjorde ellevilt beslag til 3,4 milliarder kroner

Kystvakten i USA har lempet av rundt 10,4 tonn kokain i Port Everglades i Florida denne uken etter en rekke raid i amerikanske farvann, melder The Maritime Executive.

Beslaget har en verdi på svimlende 400 millioner dollar, tilsvarende ca. 3,4 milliarder norske kroner.

Åtte amerikanske marinefartøy står for beslagene og de har til sammen gjennomført 20 raid av kriminelle fartøy utenfor østkysten av Mexico, og i havregionen ned mot Sør-Amerika.

«Bare det ene skipet vi benytter har stoppet kokain for 54 millioner dollar i å nå gatene. Med god hjelp fra britiske fartøy har vi beslaglagt narkotika for rundt 650 millioner dollar de siste månedene», uttaler kommandøren Phil Nash i en offisiell uttalelse.

USAs allierte har et sterkt insentiv til å delta i det forebyggende arbeidet etter at det har kommet nye forskningsrapporter om at kokain fra Sør- og Mellom-Amerika ofte havner i Europa. Hovedgrunnen er høyere priser, ifølge The Maritime Executive.