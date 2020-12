Tror Biden fortsetter tøff linje mot Kina

Når Joe Biden tiltrer som president i januar er det ventet at han vil fortsette den harde linjen mot Kina som Trump-administrasjonen har ført. Ifølge en tidligere handelsforhandler for Trump, Clete Willems, er Bidens utnevnte forhandler, handelsadvokat Katherine Tai, en kandidat som er respektert av begge partier i USA, og som vil stå opp mot både Kina og EU dersom det trengs.

– Hun er ikke en pushover og vil ha evnen til å stå opp for amerikanske interesser mot land som Kina, så vel som andre som EU, sier Willems til CNBC.

Gjort seg bemerket

Som handelsrepresentant vil Tai ha som oppgave å håndheve amerikanske importregler, samt forhandle handelsvilkår med Kina og andre land som kan være aktuelle.

Ifølge Willems ligner Tai på den nåværende handelsrepresentanten for USA Robert Lighthizer, ettersom begge to har gjort seg bemerket ved å argumentere for en tøff linje mot Kina. Den største forskjellen vil ligge i at Biden-administrasjonen vil samarbeide med allierte, mens Trump kjørte sitt eget løp med å fordømme WTO og konfrontere Kina ved å innføre straffetiltak mot kinesiske varer og produkter.

Biden har tidligere vært ute og sagt at han ikke umiddelbart vil trekke tilbake tollsatsene som Trump har innført, og ønsker å konsultere med allierte for å utvikle en «sammenhengende strategi» for Kina, skriver CNBC.