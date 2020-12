Ber Trump benåde Assange

FN-rapportør Nils Melzer, som overvåker tortur og andre former for umenneskelig behandling verden rundt, har sendt et åpent brev til Trump.

– Herr president, ved å benåde herr Assange, vil du sende et tydelig budskap om rettferdighet, sannhet og medmenneskelighet til det amerikanske folk og til verden, skriver Melzer og fortsetter:

– Du vil rehabilitere en tapper mann som har lidd under urettferdighet, forfølgelse og ydmykelse i over ti år, bare for å ha fortalt sannheten.

I varetekt

En britisk domstol ventes 4. januar å avgjøre hvorvidt Assange skal utleveres fra Storbritannia til USA. Assange har vært i varetekt i høysikkerhetsfengslet Belmarsh i London de siste 18 månedene.

I USA er han tiltalt for spionasje og risikerer han å bli dømt til opp til 175 års fengsel dersom han skulle bli dømt på alle 18 tiltalepunkter. Bakgrunnen er WikiLeaks' offentliggjøring av hemmeligstemplet materiale om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, blant annet opptak som tyder på at amerikanske styrker begikk krigsforbrytelser.

Forverret helse

Assanges helse er blitt betydelig forverret i britisk fangenskap, og det står så ille til «at hans liv nå er i fare», ifølge Melzer. Den sveitsiske FN-toppen som er ekspert på menneskerettigheter og som tidligere har jobbet i Røde Kors, har besøkt Assange sammen med to uavhengige leger.

Melzer sier Assange har en luftveislidelse som gjør at han er i risikogruppen for covid-19, som nylig brøt ut i Belmarsh-fengselet.

