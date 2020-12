Strenge britiske coronarestriksjoner innføres i flere regioner

Restriksjoner på nivå 4 innføres nå også i store deler av det sentrale, nordlige og sørvestlige England. Dermed vil de gjelde tre av fire innbyggere i England.

Avgjørelsen er tatt samtidig som den nye muterte virusvarianten har spredt seg til mesteparten av landet. Det antas at varianten er opptil 70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter av coronaviruset, men uten at det fører til mer alvorlig sykdom.

Nivå 4 innebærer blant annet at folk anbefales å holde seg hjemme, mens sammenkomster med personer fra ulike husholdninger er forbudt.

I tillegg kan kun butikker som selger nødvendige varer som mat og legemidler, holde åpent, og restauranter og kafeer kan kun selge hentemat og -drikke.

Helseminister Matt Hancock sier at godkjenningen av enda en vaksine til bruk i Storbritannia er gode nyheter, men at den kraftige økningen i antall smittetilfeller og sykehusinnleggelser viser at det er nødvendig å iverksette tiltak der viruset sprer seg.

Britene har allerede tatt i bruk coronavaksinen fra Pfizer/Biontech, og onsdag ga myndighetene grønt lys til vaksinen fra Astra Zeneca og Oxford-universitetet.

