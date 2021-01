– Det kommer til å bli enda mer katastrofalt enn coronapandemien

Coronapandemien herjer for fullt og med uforminsket styrke i en rekke land. I Europa har blant annet Storbritannia gått inn for ny nedstegning, flyforbud gjelder fortsatt i stor grad for fly fra øyriket og på fredag ble det satt ny smitterekord i tre regioner i Spania med 4.557 nye smittede på et døgn. Det hele blekner derimot mot USA der det på torsdag ble satt en dyster rekord med 4.112 dødsfall i løpet av et døgn, det høyeste antallet i løpet av hele pandemien.

Til tross for at verden nærmer seg 89 millioner smittetilfeller og over 1,9 millioner dødsfall mener milliardæren Bill Gates at klimakrisen vil kunne bli enda verre enn situasjonen vi har stått i siden pandemien brøt ut i fjor.

«Selv om situasjonen med pandemien er forferdelig, så kan klimaendringene bli langt verre», skrev Gates i et blogginnlegg nylig.

«En global krise har sjokkert verden og ført til mange tragiske dødsfall, at folk må forlate hjemmene sine og store økonomiske utfordringer. Selvfølgelig snakker jeg om covid, men innen få tiår kan denne beskrivelsen passe til en annen stor utfordring, nemlig klimakrisen», forklarer Gates.

Motivasjon er nøkkelordet

Milliardæren og filantropen mener at for å forhindre død, skade og ødeleggelser, som vil komme med global oppvarming, så trengs det større motivasjon. Han peker på at det har blitt enda klarere nå ettersom reiselivet nesten har stanset helt opp og at den økonomiske aktiviteten er kraftig redusert.

«Oppbremsingen holder fortsatt ikke for å oppnå lave nok klimagassutslipp. Det er det som er det bemerkelsesverdige her. Ikke hvor mye utslippene vil gå ned som følge av pandemien, men med hvor lite», mener Gates, ifølge CNBC.

Gates mener at man nå ser effekten av mindre reise, både med fly og bil, og at å redusere dette alene ikke er i nærheten av godt nok. Ett av tiltakene han mener vil være helt avgjørende i USA er å opprette et nasjonalt institutt for innovasjon i energisektoren.

«Innovasjon i energisektoren vil være med å løse klimakrisen», mener Gates. Han peker på at det ikke er noen felles tenketank for store og gode idéer, som kan utvikles og settes ut i live.