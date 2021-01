Skal bekjempe urettferdige lover

Kinas handelsdepartementet presenterte lørdag nye regler som skal motvirke «uberettigede» lover og restriksjoner pålagt kinesiske selskaper og borgere av andre nasjoner. De reglene kommer samtidig som det forholdet til amerikanerne stadig forverres, melder Reuters.

Reglene om «uberettiget ekstraterritorial anvendelse av utenlandsk lovgivning» ble lagt ut på handelsdepartementet nettside lørdagen morgen og viser en slags arbeidsmekanisme for å vurdere de juridiske implikasjonene av slike hendelser.

Kan komme mottiltak

Ifølge kunngjøringen kan en kinesisk person eller organisasjon som blir begrenset av utenlandsk lovgivning fra å «engasjere seg i normal økonomisk, handel og beslektet aktivitet» rapportere det til handelsdepartementet innen 30 dager. Departementet vil deretter vurdere saken for potensielle brudd på folkeretten, innvirkning på Kinas suverenitet og nasjonal sikkerhet og innvirkning på kinesiske borgere. Når en borger eller annen organisasjon «lider betydelige tap» av manglende overholdelse fra utenlandsk lovgivning, kan «relevante offentlige avdelinger gi nødvendig støtte», heter det i kunngjøringen. Ifølge Reuters vil den kinesiske regjeringen også kunne vedta «nødvendige mottiltak» som svar.

I fjor innførte USA flere restriksjoner på den kinesiske telekomkjempen Huawei, med henvisning til nasjonale sikkerhetsutfordringer. Restriksjonene har gjort at Huawei har slitt med å få tak i kritiske komponenter, og restriksjonene truer med å lamme hele smarttelefonvirksomheten til det kinesiske teknologiselskapet.

I tillegg har New York Stock Exchange annonsert at de vil avnotere tre kinesiske teleselskaper, etter at president Trump i november forbød amerikanske innbyggere fra å investere i børsnoterte selskaper Washington anser å være bundet til det kinesiske militæret.