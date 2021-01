– Fiskenæringen i Storbritannia vil overleve brexit

Uttalelsen kommer etter at skotske fiskere har advart om at de nye brexit-reglene for fiske og eksport gjør det vanskelig for industrien å overleve.

Raab tilbakeviste søndag de dystre utsiktene, og understreket at situasjonen vil bedre seg.

– Avtalen vi har inngått, gir store og bærekraftige muligheter på kort, mellomlang og lang sikt, sa han.

I henhold til brexitavtalen, som trådte i kraft 1. januar, må britiske fiskere som ønsker å eksportere til EU, nå forholde seg til en rekke nye regler. Fiskere i Skottland er spesielt hardt rammet, og eksporten har noen steder opphørt fullstendig.

Johnson lovet denne uka kompensasjon til de rammede fiskerne.

