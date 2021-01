Kina ønsker bedre forhold til USA etter presidentskiftet

Kinesiske myndigheter er også tilfreds med at Biden vil ta USA inn i Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen igjen.

– Med samarbeid fra begge sider vil de gode englene i forholdet mellom Kina og USA overvinne de onde kreftene, sa talskvinnen Hua Chunying i Kinas utenriksdepartementet torsdag.

Hun sa at Biden hadde brukt ordet «enhet» flere ganger i sin innsettelsestale og at det var «nøyaktig det som trengs for tiden i forholdet mellom USA og Kina».

Kritiserte Pompeo igjen

Dagen før innførte Kina sanksjoner mot USAs tidligere utenriksminister Mike Pompeo og 27 andre Trump-medarbeidere. I den forbindelse ble Pompeo kalt for «en dommedagsklovn og århundrets vits».

Sanksjonene innebærer at Trump-medarbeiderne blir nektet innreise til Kina. Bakgrunnen for den skarpe kritikken av Pompeo var hans anklage om at Kina står bak folkemord på de muslimske uigurene i Xinjiang-provinsen.

Torsdag uttalte Hua at Trump-administrasjonen og spesielt Pompeo har brent for mange broer i forholdet mellom landene de siste årene.

Anstrengt forhold

Det siste året har forholdet mellom USA og Kina blitt mer anstrengt, blant annet innen områder som menneskerettigheter, handel og coronapandemiens opphav.

I 2018 hevet Trump tollsatsene på en rekke kinesiske varer i et forsøk på å få ned USAs rekordhøye handelsunderskudd med Kina, som endte på nærmere 3.700 milliarder kroner det året.

Kina svarte med å gjøre det samme, og handelskrigen var et faktum. I januar 2020 signerte landene det som ble omtalt som første fase av en handelsavtale. Men det spente forholdet mellom dem har vedvart.

