Kina kjøpte mindre fra USA enn avtalt

Så langt har ikke Kina klart å oppfylle sine kjøpsforpliktelser av amerikanske varer i henhold til «fase en»-handelsavtalen landet inngikk med USA i januar i fjor.

En del av avtalen gikk ut på at Kina skulle kjøpe varer for minst 200 milliarder dollar over to år, i tillegg til varene som ble kjøpt i 2017. Avtalen ble sett på som en slutt på handelskrigen som hadde vart siden 2018, skriver CNBC.

58 prosent

I 2020 importerte Kina amerikanske varer for 100 milliarder dollar – noe som er omtrent 58 prosent av målet på 173,1 milliarder dollar, viser tall Peterson Institute for International Economics har hentet inn fra kinesiske tolldata.

Det var flere som mente at det ikke ville være realistisk for Kina å øke importen av amerikanske varer såpass mye før pandemien. Virusutbruddet gjorde derfor handelsforpliktelsene enda vanskeligere å oppnå etter at kinesisk etterspørsel etter importvarer stupte.

Ifølge Reuters mener Trumps tidligere handelsrepresentant som var involvert i forhandlingene med Kina, Robert Lighthizer, at Beijing har gjort «en rimelig god jobb» med å gjennomføre deler av avtalen. Lighthizer skal også ha lagt til at Biden burde holde seg til handelsavtalen og bruke toll til innflytelse.

Biden sa til New York Times i desember at han ikke hadde planlagt noen umiddelbare grep for å endre avtalen eller tollsatsene på kinesiske varer.