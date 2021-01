Pengene renner ut for Beckham-paret: Har likevel unnet seg utbytter på 244 millioner kroner

David og Victoria Beckham har unnet seg selv utbytter på 21 millioner pund, tilsvarende 244 millioner kroner, fra sports- og medievirksomheten siden 2019, ifølge de siste regnskapene, melder BBC.

Utbyttene er tatt ut til tross for fortsatt store tap i Victoria Beckhams motevirksomhet, hvor handelen har forverret seg ytterligere under pandemien.

Da pandemien rammet virksomheten i april i fjor måtte Victoria Beckham Holdings (VBHL) låne 9,2 millioner pund fra aksjonærene for å betale tilbake et utestående lån til storbanken HSBC, etter å ha brutt gjeldsforpliktelsene. Det kom på toppen av at tapet før skatt steg til 16,6 millioner pund i 2019, fra 12,5 millioner pund i 2018, ifølge Sky News.

Imidlertid utbetalte kjendisparet et utbytte til seg selv på 14,5 millioner pund ved utgangen av 2019, og de tok også ut enda et utbytte på 7,1 millioner pund i 2020.

Revisorene fra BDO, som har signert på regnskapet, påpeker at virksomheten nå er avhengig av aksjonærstøtte for å fortsette. Det kan dermed «kaste betydelig tvil om selskapets evne til å fortsette som en fortsatt virksomhet», står det ifølge BBC.

Overskuddet hos David Beckham Ventures Limited (DBVL), merkevareadministrasjonsfirmaet eid av den tidligere fotballspilleren og Victoria, falt også med 3,5 millioner pund til 11,3 millioner pund i 2019. Dette skyldtes delvis penger brukt på utvidelse og veldedighetsdonasjoner.