Xi Jinping advarte mot ny kald krig på Davos-møte

– Å bygge små klikker eller starte en ny kald krig, å avvise, true eller skremme andre vil bare dytte verden inn i splittelse, sa Xi under det digitale møtet og la til at konfrontasjon ikke vil føre til noe.

Vanligvis holdes møtet i Davos i de sveitsiske alpene, og mange av verdens mektigste politikere og næringslivsledere pleier å delta. På grunn av pandemien blir opplegget imidlertid annerledes i år.

Verdensledere i digitalt møte

Denne uken holdes et møte som i praksis er en rekke videokonferanser. Deretter blir det et fysisk møte i mai i Singapore.

I tillegg til Xi vil Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Indias statsminister Narendra Modi og FNs generalsekretær António Guterres delta på videomøtet.

Norges tidligere utenriksminister Børge Brende er president for WEF og vil også være med på flere av diskusjonene. Kronprins Haakon skal mandag snakke i en sekvens som dreier seg om innovasjon og FNs bærekraftmål.

Biden blir ikke med

USAs nye president Joe Biden deltar ikke. Han er trolig fullt opptatt med å få på plass sin regjering og trappe opp håndteringen av pandemien.

I stedet vil Bidens klimautsending John Kerry og smittevernrådgiver Anthony Fauci være med på det digitale forumet.

Mens WEF tradisjonelt har vært en arena der frihandel og økonomisk globalisering er blitt hyllet, er andre saker kommet høyere på agendaen i senere år.

– Nok en gang har vi en mulighet til å gjenoppbygge, skrev WEF-grunnlegger Klaus Schwab nylig i en kommentarartikkel.

Han sammenlignet situasjonen i kjølvannet av pandemien med gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig.

– Ikke bærekraftig

Samtidig tok Schwab til orde for et oppgjør med den økonomiske modellen som kalles nyliberalisme, og som er basert på frie markeder og begrenset offentlig styring.

Det har lenge vært klart at modellen ikke er bærekraftig, skrev økonomiprofessoren. Han viste til miljøproblemene og økende økonomisk ulikhet og hevdet at pandemien har vært den siste spikeren i kista.

Forskyvninger i den globale økonomiske makten har også bidratt til å endre WEF og budskapet som fremmes på møtet.

At det fysiske møtet i mai skal holdes i Singapore, er blitt tolket som et uttrykk for at det globale økonomiske tyngdepunktet har flyttet seg mot Asia.

Coronapandemien kan bidra til å framskynde prosessen. Mens vestlige land er hardt rammet av viruset, har dødstallene vært mye lavere i Singapore, Kina og andre asiatiske land.

