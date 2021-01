Milliardæren Bill Gates har vært frittalende mot regjeringen i USA og hvordan krisen bør løses under hele pandemien. Han har også i lang tid advart mot denne typen kriser og hvilke konsekvenser de kan få. Det har ført til en rekke konspirasjonsteorier om at han blant annet har vært med å startet pandemien og at han tjener på det rent økonomisk.

I et ferskt intervju med Reuters tar Gates til motmæle mot personene som har satt ut ryktene og de som tror på de.

«Ingen ville ha forutsett at Dr. Fauci og jeg ville bli rammet av disse absurde anklagene. Tror virkelig folk på disse onde konspirasjonsteoriene?», uttaler Gates i intervjuet.

Han legger til at han er svært forbauset over anklagene folk retter mot han og at han håper de forsvinner.

Tungt bidrag

Bill Gates drifter sammen med sin kone, Melinda Gates, den frivillige organisasjonen «Bill and Melinda Gates Foundation». Den har som mål å hjelpe til med økonomiske midler og forskning rettet mot helserelaterte prosjekter, og den bidrar også til å dempe smitteutviklingen.

Totalt har organisasjonen bidratt med minst 1,75 milliarder dollar, rundt 15 milliarder kroner, for å bremse spredningen av viruset. Midlene har blant annet blitt brukt til å støtte selskapene som utvikler vaksiner.

Noen av de villeste teoriene går ut på at Gates bidrar økonomisk til vaksineprodusentene for at vaksinene skal inneholde små mikrochiper, så myndigheten skal kunne spore personer etter at de er vaksinert.

«Vi må virkelig lære av dette og se hvordan denne typen teorier endrer folks oppførsel og hvordan vi kan minimere problemet», sier Gates.