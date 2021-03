Kina ser for seg å øke utgiftene i forbindelse med forsvar og militære med 6,8 prosent i år. Det er største økning siden 2019 og skjer mens spenningene mellom Kina og USA stadig forverres.

Det kinesiske finansdepartementet venter at utgiftene vil øke til 1,35 billioner kinesiske yuan inneværende år. Det tilsvarer 1,78 billioner eller 1.780 milliarder kroner. Til sammenligning ønsker departementet å øke pengebruken med 1,8 prosent.

– Vi vil støtte moderniseringen av forsvaret og militæret energisk og hjelpe til med å bedre Kinas forsvarsverk sammen med den økonomiske fremgangen, sier Finansministeren i en rapport.

Kina har også den siste tiden vært innblandet i væpnet konflikt på den indiske grensen.

Nå lover president Xi Jinping å gjøre Kina til en sterk militærmakt i tiårene som kommer. Innen 2035 ønsker den kinesiske topplederen å ferdigstille moderniseringen av militæret, og innen 2050 vil militæret kunne vinne alle former for kriger.

Kina-skepsis i USA

Nesten ni av ti spurte ser på Kina som en konkurrent eller fiende, viser undersøkelsen som er utført av Pew Research Center.

48 prosent av de spurte mener at det å bekjempe Kinas makt og innflytelse må ha topp prioritet, mot 32 prosent for tre år siden.

72 prosent av republikanerne mener at det er viktigere at USA fører en tøffere linje overfor Beijing, enn at det etableres sterke økonomiske bånd med landet. 37 prosent av demokratene mener det samme.