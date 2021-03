Coronapandemien har ført til nedgang i donasjoner og tapte inntekter fra museene, opplyser pave Frans' finansminister Juan Antonio Guerrero Alves. Vatikanet anslår at inntektstapet for 2021 vil bli på 30 prosent sammenlignet med 2019.

Vatikanet har offentliggjort budsjettet for 2021 for å utvise mer åpenhet og forsikre donorer om at pengene blir vel brukt. Underskuddet anslås å ligge på rundt 50 millioner euro for 2021.

Vatikanet skal også ha fått kuttet en del kostnader under nedstengningen i fjor, blant annet gjennom færre utgifter knyttet til reising og konferanser.

