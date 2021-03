Australsk politi har beslaglagt 200 kilo kokain som var forsøkt smuglet inn i landet på et containerskip. En 27 år gammel mann er arrestert for smuglingen og siktet for ulike anklager knyttet til import og besittelse av narkotika, melder Australian Federal Police.

Det beslaglagte kokainet har en estimert gateverdi på 90 millioner australske dollar, tilsvarende 589 millioner kroner.

PÅGREPET: En 27 år gammel mann er pågrepet og siktet. Foto: Australian Federal Police

Australske myndigheter kom på sporet av Panama-skipet MSC Joanna, som reiste fra Europa i februar og passert Suez-kanalen på vei til Australia. Det ble opprettet kontinuerlig overvåking av fartøyet og politet observerte en lokal mann som sjøsatte en liten båt fra en av forstedene i Sidney 11. mars.

Politiet slo dermed til og gjorde beslag i 11 grønne plastkasser som inneholdt 199 kokainblokker, som stammet fra containerskipet, og som mannen hadde fraktet til land i den lille båten.