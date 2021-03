Kostbar fattigdomsbekjempelse gir resultat i Kina

Forskeren, som har studert Xis fattigdomsbekjempelse, mener imidlertid at det er ubestridt at det er blitt gjort store fremskritt.

Detaljert kartlegging

Hundretusener av tjenestemenn er blitt sendt ut til alle hjørner av den kinesiske landsbygda for å kartlegge situasjonen for hvert eneste individ og husholdning. Informasjonen har blitt lagt inn i et sentralt system som siden er blitt brukt for å skreddersy støtte.

Dette arbeidet dreier seg blant annet om etablering av arbeidsplasser, industriell utvikling, lån, boligbygging, utdanning og velferdsprogrammer.

Myndighetene har også lagt stor vekt på kontroll av hvordan statlige bevilgninger brukes.

– Det har bidratt til bedret effektivitet og reduksjon i korrupsjon som har vært et stort problem tidligere, sier Diallo.

Flytting

Hun viser også til at programmet ikke bare har blitt brukt til å bedre forholdene på landsbygda. Det har også blitt brukt til å flytte millioner av mennesker fra de mest avsidesliggende områdene, til byer eller nybygde lokalsamfunn, påpeker forskeren.

Mange har latt seg lokke av bedre forhold på de nye stedene. Men det finnes også kritikk om bruk av tvang.

– Det er vanskelig å vite hvor mye motstand det finnes, ettersom staten er så rask til å slå ned protester, sier Diallo.

Uløste oppgaver venter

Et av spørsmålene er om staten får valuta for pengene. Statens regning for de åtte årene med fattigdomsbekjempelse har havnet på i overkant av 2.000 milliarder kroner, ifølge offisielle tall. Totalbeløpet er trolig høyere enn det, hvis man for eksempel regner med utgifter til statlige bedrifter som bidrar med egne prosjekter.

Innsatsen må være bærekraftig på lang sikt for at landet skal få valuta for pengene, mener Diallo.

I årene som kommer, lover myndighetene ytterligere satsing for å sikre at landsbybefolkningen kan forsørge seg selv fullt ut, og dermed prøve å unngå å gjøre dem avhengig av kostbare jobbprogrammer.

En annen risiko er at fattigdommen ganske enkelt flyttes til byene hvis urbaniseringen fortsetter. Kinas stivbeinte registreringssystem gjør at det kan bli vanskelig for mange å få tilgang til velferdstiltak når de flyttes rundt.

– Regjeringen har enn så lenge ikke fokusert så mye på å sikre gode forhold der hvor menneskene flyttes, sier Diallo.

(©NTB)