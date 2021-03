Russland gir Twitter frist for å fjerne «forbudt» innhold

Russlands medietilsyn Roskomnadzor har gitt Twitter en frist på én måned på å fjerne forbudt innhold.

Hvis fristen ikke overholdes, vil Russland vurdere å stenge Twitter i landet.

Medietilsynet begynte å forstyrre Twitters tjenester i Russland forrige uke. De anklaget det sosiale mediet for å nekte å slette innhold knyttet til overgrepsmateriale, narkotikabruk og oppfordringer til selvmord.

En talsperson for Twitter sa forrige uke til AFP at selskapet ikke støtter noen form for ulovlig adferd og er bekymret over forsøkene på å begrense den offentlige samtalen.