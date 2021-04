USA innfører sanksjoner mot Russland

Wall Street Journal skrev tidligere på dagen at USA vil innføre sanksjoner mot Russland.

Den russiske rubelen svekket seg noe etter ryktene, og i løpet av dagen har rubelen svekket seg om lag to prosent mot den amerikanske dollaren.

I en oppdatering fra det amerikanske finansdepartementet bekrefter USA at landet innfører sanksjonene.

Sanksjonene innføres på grunnlag av angivelig valgpåvirkning, et omfattende hackerangrep og «annen ondsinnet aktivitet», skrev Wall Street Journal, og viste til ikke-navngitte personer som skal ha kjennskap til saken.

Tiltakene skal gå ut over aggressive tiltak rettet mot Russlands statsgjeld.

Andre tiltak skal ifølge Wall Street Journals kilder gå ut på å utvise ti russiske diplomater, blant annet på grunn av påstandene om at Russland tilbød seg å betale dusør til militante i Afghanistan for å drepe amerikanske soldater.

Den amerikanske presidenten Joe Biden snakket med Russlands president Vladimir Putin tirsdag for å diskutere Moskvas nettinnbrudd, valginnblanding og aktivitetene i Ukraina. Det hvite hus sa ifølge Wall Street Journal at Biden sendte en personlig invitasjon til sin russiske kollega til å møte de neste månedene for å ta opp noen av problemene ansikt til ansikt.

Sanksjonene kommer på toppen av en allerede svært spent konflikt mellom USA og Russland, etter at Russland plasserte et stort antall soldater på grensene til Ukraina.