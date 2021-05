Qatar Airways-styreleder pågrepet

Statsadvokaten har åpnet etterforskning, melder det statlige nyhetsbyrået i landet torsdag. Ytterligere detaljer er ikke kjent.

Al-Emadi ble utnevnt til finansminister i juni 2013. Han er også styreleder for Qatar National Bank og president i styret til flyselskapet Qatar Airways.

Det har tidligere vært flere høyprofilerte pågripelser i forbindelse med korrupsjon i Qatar, men pågripelsen av al-Emadi er trolig den mest høyprofilerte under emir Tamim bin Hamad Al Thanis styre.

En diplomatkilde sier til AFP at pågripelsen var uventet.

Al-Emadi hadde en sentral rolle i å gjøre Qatar National Bank til et av de største finansselskapene i Midtøsten. Han anses for å ha gjort en god jobb som finansminister i et av landene i Midtøsten med minst korrupsjon.

Olje- og gassrike Qatar er i realiteten et eneveldig monarki, selv om landet har innført visse demokratiske rettigheter. Første lokalvalg ble avholdt i 2011, men et lovet valg til nasjonalforsamlingen har aldri blitt gjennomført. Politiske partier er ikke tillatt

Qatar er en av de minste nasjonene på den arabiske halvøya og har en befolkning på 2,8 millioner, de fleste av dem utlendinger.

(©NTB)