Bloomberg: Colonial Pipeline betalte millioner til hackere

Selskapet hevdet tidligere i uka at de ikke aktet å gi etter for utpressing, men har likevel betalt nærmere 5 millioner dollar til hackerne, opplyser to personer med kjennskap til transaksjonen til nyhetsbyrået.

Ifølge Bloombergs kilder ble det foretatt en utbetaling bare timer etter at hackerne hadde lammet driften i rørledningene, som strekker seg fra Pasadena i Texas til havnen i New York, og som står for nesten halvparten av leveransene av raffinerte oljeprodukter på østkysten.

Kryptovaluta

Løsepengene skal ha blitt betalt gjennom en komplisert transaksjon med kryptovaluta, og amerikanske myndigheter skal ha blitt gjort kjent med dette.

Straks hackerne hadde mottatt beløpet, ga de Colonial Pipeline nødvendig informasjon om hvordan de kunne gjenåpne datanettverket sitt. Prosessen har imidlertid tatt tid, og først etter fem dagers stans var driften torsdag delvis i gang igjen.

Selskapets talsmann vil ikke kommentere Bloombergs opplysninger, noe heller ikke Det nasjonale sikkerhetsrådet i USA ønsker å gjøre.

Colonial sa torsdag at bensin igjen er på vei til bensinstasjoner i Sørstatene og andre regioner som måtte stenge etter at panikk og hamstring førte til at de gikk tom for drivstoff.

Østeuropeisk nettverk

Ifølge FBI har hackerne bak angrepet bånd til DarkSide, et kriminelt nettverk som har spesialisert seg på dataangrep og utpressing av store selskap og institusjoner, og som har sin base i Øst-Europa.

President Joe Biden sa tidligere i uka at det ikke forelå beviser for at russiske myndigheter sto bak dataangrepet på Colonial Pipeline, men at det var indikasjoner på at løsepengeviruset som ble benyttet «stammer fra Russland».