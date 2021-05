Biden vil ha etterretningsrapport om coronaviruset i løpet av 90 dager

Presidenten beordret onsdag etterretningstjenestene om å legge fram en rapport om saken i løpet av tre måneder og forsøke å avklare om viruset har smittet fra dyr eller har spredd seg etter en laboratorieulykke.

– Tjenestene må doble innsatsen for å samle og analysere informasjon som kan bringe oss nærmere en endelig konklusjon og rapportere tilbake til meg i løpet av 90 dager, sier Biden i en uttalelse som er offentliggjort av Det hvite hus.

Ifølge Biden er etterretningsmiljøene delt i synet på de to mulighetene. Viruset har spredt seg over hele verden etter at de første tilfellene ble oppdaget i Kina, og mer enn 3,4 millioner mennesker har mistet livet.