USA vil straffe Hviterussland etter «flykapring»

USA går inn for å straffe Hviterussland for å tvunget et Ryanair-fly til å lande i Minsk forrige helg. Før helgen uttalte Det hvite hus' talsperson Jen Psaki at de jobber med en liste over målrettede sanksjoner mot sentrale personer i Hviterusslands regjering.

Det vil blant annet bli gjeninnført sanksjoner på ni statlige selskaper i Hviterussland. I tillegg har USA også suspendert en avtale med Minsk som tillot militære fly å benytte seg av hverandres luftrom, skriver Reuters.

PRESIDENT OG FLYKAPRER: Alexander Lukashenko i Hviterussland, blir ofte kalt «Europas siste diktator», er under hardt press fra Vesten etter at han tvang et Ryanair-fly, hvor det var en dissident ombord som skulle til Latvia, til å lande i Minsk ved hjelp bombetrussel og et jagerfly. Foto: Bloomberg

– Vi går sammen med våre partnere og allierte, for å holde regimet ansvarlig for dets handlinger og demonstrere vår forpliktelse til ambisjonene til folket i Hviterussland, sier Psaki.

Gjeninnfører sanksjoner

USA har vært litt tregere enn EU med fordømmelse og innføringen av sanksjoner, men ifølge PSAki vil USA fra og med 3. juni innføre «fullstendig blokkerende sanksjoner» mot ni statseide selskaper fra Hviterussland. Dette er ni selskaper som tidligere har blitt påført sanksjoner, men som sider er blitt lempet på av det amerikanske finansdepartementet, skriver Financial Times.

I USA jobbes det også med å utarbeide en ordre som tillater amerikanske myndigheter til innføre sanksjoner mot elementer i Hviterussland samt deres støttenettverk, og «de som støtter korrupsjon, misbruk av menneskerettigheter og angrep på demokrati», ifølge Psaki.

De amerikanske myndighetene advarer også amerikanske statsborgere mot å reise til Hviterussland, og oppfordrer amerikanske flyselskaper til å forsiktige hvis de vurderer å fly over Hviterussland. Selv om noe forbud blir innført nå.

EU utvidet tidligere denne uken sanksjonene mot Minsk, og forbyr nå det statlige hviterussiske flyselskap i å lande på deres flyplasser.