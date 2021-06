Spania åpner grensene for vaksinerte turister

– Spania er et trygt reisemål, insisterer helseminister Carolina Darias og legger til at landet er i ferd med å «ta tilbake sitt globale lederskap innen turisme».

Uvaksinerte europeere, som har kunnet reise inn i Spania med en negativ PCR-test som er mindre enn tre dager gammel, kan fra mandag av heller ta en billigere antigen-test.

Et skår i gleden for næringen er at Storbritannia, et av landets aller viktigste turistmarkeder, ikke har fjernet Spania fra sin liste over risikoland. Det betyr at britiske turister må gå i karantene når de kommer hjem, samt betale for dyre koronatester.

Vanligvis utgjør britene den største andelen turister fra ett land. I 2019 var mer enn en femdel av Spanias 83,5 millioner turister fra Storbritannia.

