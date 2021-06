USA har tatt tilbake 2,3 millioner dollar stjålet av hackere

I mai ble oljerørledningen Colonial Pipeline, som frakter nærmere halvparten av bensinen og annet drivstoff som brukes på den folkerike østkysten i USA, angrepet og nedstengt.

Det endte med at Colonial Pipeline betalte drøyt 36 millioner kroner i løsepenger for at driften kunne gjenopptas. Nå er mesteparten av pengene vunnet tilbake, opplyser det amerikanske justisdepartementet mandag.

Aksjonen som førte til at pengene ble gjenvunnet, skal være den første i sitt slag. Den gjenspeiler det amerikanske tjenestemenn sier er en stadig mer aggressiv tilnærming til håndteringen av trusler mot løsepengevirus, som den siste måneden har rettet seg mot samfunnskritiske næringer verden rundt.