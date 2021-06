Minst tolv døde etter gasseksplosjon i Kina

39 betegnes som alvorlig skadd etter en eksplosjon i en gassledning i byen Shiyan i den sentrale Hubei-provinsen i Kina søndag morgen.

Eksplosjonen som rammet Yanhu-markedet, skjedde rundt klokken 6.30 lokal tid. Markedet var allerede fylt med lokale innbyggere som spiste frokost og handlet.

Bygning kollapset

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men hendelsen vil bli etterforsket.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua sier Jinping at han vil ha en grundig undersøkelse av årsaken til ulykken for «å skape en god atmosfære» før 100-årsmarkering for etableringen av kommunistpartiet 1. juli.

En toetasjers bygning som huser apoteker, restauranter og andre virksomheter, kollapset. Mer enn 900 personer ble evakuert fra området.

– Jeg hørte et høyt smell og søkte umiddelbart dekning under bordet, fordi jeg trodde det var et jordskjelv, sier en mann som eier en liten restaurant i nærheten, til den statlige avisen Global Times.

150 til sykehus

Mer enn 150 personer er sendt til sykehus, opplyser lokale myndigheter. Rundt 2.000 redningsarbeidere er satt inn, og redningsarbeidet pågår fortsatt.

Bilder og video fra stedet viser at nesten alle vinduene og dører er ødelagt i bygningens to etasjer, og gatene er fylt med vrakrester, skriver South China Morning Post.

Bilder viser også redningsarbeidere som klatrer over ødelagte betongblokker for å nå folk som er innestengt.

Lokale innbyggere har bidratt med å gi blod i lokale blodbanker på forespørsel fra myndigheter.

Industriulykker vanlig

Flere overlevende sier at en gassledning var dårlig vedlikeholdt etter at en fabrikk ble flyttet i fjor.

I mars skal arbeidere fra et gasselskap ha spurt folk i nabolaget om de kjente gasslukt, ifølge et vitne. Deretter skal de bare ha dratt.

Industriulykker er vanlig i Kina som følge av dårlige sikkerhetsstandard, dårlig vedlikehold og korrupsjon blant ansvarlige tjenestepersoner. De ansvarlige får ofte strenge straffer, men ulykkene fortsetter likevel å skje.

Senest i går døde åtte personer og tre andre ble skadd på grunn av en giftig lekkasje ved et behandlingssenter i byen Guiyang.