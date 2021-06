Johnson: G7 forplikter seg til å donere 1 milliard vaksinedoser

Johnson holdt søndag ettermiddag pressekonferanse etter at helgens G7-toppmøte ble avsluttet.

Der kunngjorde han at han og de øvrige lederen for verdens mektigste industriland har forpliktet seg til å donere over 1 milliard vaksinedoser til mellom- og lavinntektsland, enten direkte eller via vaksineprogrammet Covax.

– Dette er enda et stort steg mot å få vaksinert hele verden, sa Johnson.

Men ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) trengs det ti ganger så mye, 11 milliarder doser, for å få vaksinert minst 70 prosent av verdens befolkning innen midten av neste år og således få en endelig slutt på pandemien.

– Vellykket møte

Boris Johnson har vært vert for helgens toppmøte i britiske Cornwall. G7 består av USA, Storbritannia, Japan, Frankrike, Tyskland, Canada og Italia. I tillegg har lederne for EU deltatt.

På pressekonferansen hyllet Johnson sine kolleger og sa det hadde vært «en fantastisk harmoni» under toppmøtet.

I løpet av helgen har deltagerne diskutert seg gjennom en rekke saker, og søndag ble en slutterklæring lagt fram. Her tar G7-lederne til orde for at WHO må gjennomføre en ny granskning av opprinnelsen til coronaviruset i Kina.

Klima og skatt

I den felles erklæringen er G7-lederne enige om å ta et sterkere standpunkt mot Kina ved blant annet å oppfordre Beijing til å respektere menneskerettigheter i Xinjiang-provinsen og i Hongkong.

I slutterklæringen heter det videre at G7-lederne samlet støtter en opptrapping av kampen mot klimaendringer i fram mot klimatoppmøtet iCOP26, som skal holdes i Skottland i november.

G7-lederne støtter også et mer rettferdig globalt skattesystem og å slå sterkere ned på skatteunndragelser.

I slutterklæringen lover G7-lederne også å holde Russland ansvarlig for en rekke store dataangrep.