EU åpner monopolsak mot Google

EU-kommisjonen sier tirsdag at den har startet en formell etterforskning for å avklare om Google bryter unionens konkurranseregler og fremmer sin egen nettannonseteknologi på bekostning av andre publisister, annonsører og tjenester.

Kommisjonen sier de ser spesielt på om Google begrenser andre tilbyderes adgang til å anvende brukerdata i forbindelse med annonser på nettsider og i apper.

– Bekymret

– Nettannonser står i sentrum for hvordan Google og andre selskaper tjener penger på sine tjenester på nettet. Vi er bekymret for at Google har gjort det vanskeligere for rivaliserende tjenester å konkurrere i dette markedet, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager i en pressemelding.

– Google samler inn data som benyttes til å målrette reklame, de selger annonseplass og er et mellomledd innen nettreklame. Så Google er til stede i alle ledd i verdikjeden for nettannonser, forklarer hun.

Vestager sier granskingen er en prioriterte oppgave. Kommisjonen har informert Google og EU-landenes konkurransemyndigheter om granskingen.

Granskes i flere land

Både EU og flere land har den siste tiden åpnet sak mot flere IT-giganter for å se om de misbruker sin dominerende markedsposisjon eller utnytter markedsmakt på tvers av sektorer. EU er allerede i gang med – eller planlegger – gransking av Facebook, Microsoft, Amazon og Apple i tillegg til Google.

I Tyskland har en lovendring gitt konkurransemyndighetene utvidet fullmakt i saker mot de store selskapene. På en drøy måned har landets konkurransetilsyn kunngjort granskinger av Amazon, Google og Apple.

Tidligere denne måneden startet også Storbritannia en gransking av Facebook. Den er separat fra EUs gransking, men det tidligere medlemmet skal samarbeide tett med EU-kommisjonen. Også i Facebooks tilfelle er brukerdata i sentrum for saken, nærmere bestemt om selskapet undergraver konkurransen i markedet for rubrikkannonser ved å samle inn data fra rivaliserende tjenester.