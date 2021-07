En almisse for terrorister – jihad finansiert av veldedighetsssvindel

Dødelige terrorangrep og treningsleirer for jihadister i Indonesia er blitt finansiert gjennom en svindel som har gitt terrorgrupper økonomiske muskler.

Khairul Ghazali, en tidligere radikal som nå er avhopper, forteller hvordan svindelen ble utført. Han dro rundt på restauranter, butikker og kjøpesentre med bøsser som tilsynelatende samlet inn penger til veldedighet.

Terroristene hadde på seg uniformer som ga inntrykk av at de var offisielle pengeinnsamlere.

Og folk donerte villig penger. Penger de trodde gikk til for eksempel barnehjelp eller nødhjelp til palestinerne. Veldedighet er en viktig dyd for muslimer, som utgjør over 80 prosent av Indonesias befolkning.

Dødelig nettverk

Bøssene Ghazali satte ut, tilhørte ikke veldedige organisasjoner, men Jeemaah Islamiyah (JI), det islamistiske nettverket som har stått bak noen av Indonesias mest dødelige terrorangrep, som nattklubbombene på Bali i 2020.

– Folk kan ikke se forskjell på disse og offisielle veldedighetsbøsser. Pengene som samles inn, brukes normalt til å betale for terrorisme, sier Ghazali.

56-åringen driver nå en muslimsk kostskole og forsøker å avradikalisere tidligere ekstremister.

Veldedighetssvindelen er en svært viktig inntektskilde for de indonesiske terroristene, som i liten grad støttes av økonomiske bidragsytere i utlandet.

Politiet i Nord-Sumatra opplyste tidligere i år at de hadde konfiskert mer enn 500 bøsser de tror ble brukt til å samle inn penger til terroristene.

Det utgjør trolig bare toppen av isfjellet.

Bøsser i hver by

En JI-terrorist som ble pågrepet i fjor, erkjente at en stiftelse som er knyttet til terrorgruppa hadde satt ut mer enn 20.000 bøsser rundt om i Indonesia.

Eksperter tror slike bøsser er utplassert i alle byer i hver region i det sørasiatiske landet.

– Dette er ikke noe nytt, men omfanget av det, som nå er massivt, er nytt, sier sikkerhetsanalytikeren Sidney Jones i Jakarta.