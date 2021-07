Boris Johnson opphever alle restriksjoner

På et pressemøte gjentok han at pandemien langt fra er over og minnet om at tallet på smittede stiger.

Men fra 19. juli skal alle slippe å bruke munnbind, metersregelen blir opphevet og pålegget om å arbeide hjemmefra blir trukket tilbake. Dette er siste fase i gjenåpningen. En siste vurdering av tallene vil bli gjort av regjeringen 12. juli.

Sommer og skoleferie

– Hvis vi ikke kan gjenåpne samfunnet om to uker, når vi får hjelp av sommeren og skoleferien, må vi spørre oss om når vi da kan gjør det. Vi fjerner alle restriksjoner og gir folk mulighet til å fatte sine egne begrunnede beslutninger, sa Johnson.

Det kan likevel skje at enkelte bedrifter og virksomheter vil be folk bruke munnbind i spesielle situasjoner.

Johnson hadde i utgangspunktet planlagt en full gjenåpning fra 21. juni, men dette måtte utsettes på grunn av smitteøkningen som er forårsaket av at delta-varianten har fått fotfeste.

Leve med virus

Varianten utgjør nå så godt som alle nye smittetilfeller i Storbritannia. Statsministeren oppfordrer folk til å lære seg å leve med viruset og vise sunn dømmekraft i hverdagen.

Det er registrert mer enn 128.000 dødsfall tilknyttet pandemien i Storbritannia. Kun Russland har flere dødsfall i Europa. Britene er på vei ut av en tredje nedstengningsperiode.

Storbritannia var blant de første landene til å starte vaksinering i desember. Rundt 64 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

– I dag legger vi fram hvordan vi kan gi folk friheten tilbake, heter det i en uttalelse fra Johnson i forkant av pressekonferansen.

(©NTB)