EU med plan for å oppmuntre til grønne investeringer

EU trenger tilleggsinvesteringer på rundt 350 milliarder euro årlig for å nå målet om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, med 1990 som basisår.

– Det er klart at offentlig finansiering alene ikke dekke inn slike massive investeringer, sier kommisjonens visepresident Valdis Dombrovski.

Det er flere veier til å kutte i kullforbruket, og kommisjonen mener at for mange land vil mer bruk av naturgass være den raskeste og mest lønnsomme. Men også naturgass er et fossilt drivstoff, selv om den forurenser mindre enn kull, og må på sikt fases ut.

Eksperter innenfor kommisjonen jobber også med å vurdere om hvorvidt atomkraft skal anses være en grønn vei vekk fra kull, men flere medlemsland, blant dem Tyskland og Danmark, mener at risikoen er for stor og at avfallsproblemene fra atomkraft langt fra er løst.

