Norge gir 64 millioner til organisasjoner i Polen

– Et mangfoldig og sterkt sivilt samfunn er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Det er positivt at en del av de ekstra midlene vi har igjen, kan brukes til nettopp dette, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Norge og Polen har denne våren forhandlet om fordelingen av en reserve på 351 millioner kroner.

Opptil 10,3 millioner skal gå til opplæring av polske dommere i regi av Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Vi er bekymret for rettsstatens utvikling i Polen. Jeg har forventninger til at samarbeidet med Europarådet kan øke kunnskapen og kompetansen i domstolene om europeiske standarder for rettsstat og menneskeretter, sier utenriksministeren.

EØS-midlene fra resten av reservepotten skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom de to landene, blant annet ved å prioritere klima-, forsknings- og næringslivssamarbeid. Pengene forvaltes av organisasjoner som er uavhengige av polske myndigheter.

Nesten alle EØS-land setter av rundt 5 prosent av EØS-midlene til en slik reservepott.

(©NTB)