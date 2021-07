ESB lanserer digitalt euro-forsøk – Tyskland og Frankrike positive

ESB vedtok onsdag formelt å starte opp et pilotprosjekt for å digitalisere unionens felles valuta, for å svare på økt bruk av elektroniske betalingsløsninger og kryptovaluta.

– En potensiell digital valuta vil få store konsekvenser for eurosonens borgere og ville avhenge av en politisk avgjørelse som må tas av medlemslandene, sier de tyske og franske finansdepartementene i en felles uttalelse.

Frankrike og Tyskland er de to klart største medlemslandene i EU og eurosonen.

Innledningsfasen i det nye digitale europrosjektet skal vare i to år, før en endelig avgjørelse tas. ESB har tidligere uttalt at en digital valuta vil fungere ved siden av dagens system, ikke som en erstatning.

