Planla angrep mot Demokratenes hovedkvarter i Sacramento

De to skal ifølge Reuters først ha planlagt et angrep mot den ungarske milliardæren George Soros, før de senere skal ha diskutert å angripe kontorene til Twitter eller Facebook.

I januar i år skal en av de to tiltalte ha skrevet til den andre at han hadde veldig lyst til å sprenge Demokratenes hovedkvarter i Sacramento. Den andre svarte at han også hadde lyst.

Da politiet ransaket boligen til en av mennene, fant de store mengder våpen og ammunisjon, men også rørbomber.

Forsvareren til den ene av mennene avviser alle punktene i tiltalen. (©NTB)