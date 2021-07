Merkel: Nord Stream 2-avtale med USA skritt i riktig retning

I Berlin torsdag sa Merkel at avtalen ikke løser alle uoverensstemmelser mellom allierte. Hun betegnet avtalen som et forsøk på å bli enige om visse grunnleggende forhold som så må følges opp. Hun gikk ikke nærmere inn på hva dette dreier seg om.

I USA har det vært sterk kritikk mot avtalen både fra republikanere og demokrater, så det er ventet at forståelsen mellom USA og Tyskland vil møte motstand. Mange republikanere avviser hele gassprosjektet og krever at president Joe Biden innfører sanksjoner mot Russland.

Avtalen innebærer imidlertid at rørledningen kan fullføres uten at det blir nye amerikanske sanksjoner. Den nesten ferdigbygde ledningen skal transportere russisk gass direkte til Tyskland under Østersjøen, uten å gå innom Ukraina.

Tyskland har i avtalen forpliktet seg til å opprette og drifte et grønt energifond til Ukraina. Tyskland og USA vil fremme investeringer verdt minst 1 milliard dollar gjennom fondet, som skal hjelpe Ukraina med blant annet energiomstilling.

Merkel presiserte torsdag at Russland har sagt at energi ikke skal brukes som våpen.

– Vi tar Russland på ordet, men vi er ikke forsvarsløse, sa Merkel medhenvisning til muligheten for nye sanksjoner.